Окупанти випустили ракети С-300 по Запорізькій області

Армія країни-агресора 8 листопада випустила ракети С-300 по одному з сіл Запорізької області.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні зранку російські терористи нанесли удар ракетами С-300 по одному з сіл Запорізького району", - зазначив Старух.

За його словами, один ворожий боєприпас вибухнув, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі.

Нагадаємо, в ніч на 6 листопада окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя. Внаслідок обстрілу зруйновано двоповерхову будівлю комерційного підприємства, одна людина загинула.