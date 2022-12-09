Окупанти випустили ракети С-300 по Запорізькій області: зруйновано дорожнє полотно

У ніч проти 9 грудня російсько-окупаційні війська випустили ракети С-300 по Запорізькій області, зруйнувавши дорожнє полотно між двома селами.

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Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог продовжує нічні атаки на мирні землі нашої області. В результаті потрапляння ракет С-300 в одній з громад Запорізького району зруйновано дорожнє полотно між двома селами", - зазначив Старух.

За його словами, наразі тривають обстріли Гуляйпільської та Преображенськоі громад.

Нагадаємо, у ніч проти 7 грудня російсько-окупаційні війська атакували безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району.