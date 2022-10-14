Окупанти випустили ракети С-300 по Запоріжжю

14 жовтня Запоріжжя знову зазнало ракетного удару з боку армії країни-агресора РФ. В одному з районів міста спалахнула пожежа.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні зранку ворог поцілив в обласний центр трьома ракетами С300. Уражено об’єкти інфраструктури", - зазначив він.

За його словами, на місці влучань виникли пожежі. Там вже працюють рятувальники.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Сьогодні можливі ще ракетні атаки. Дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть один одного", - підкреслив очільник ОВА.

Зазначимо, останніми днями Запоріжжя під постійними ворожими обстрілами.

12 жовтня ро Запоріжжю і передмістях ворогом було випущено близько семи ракет С-300.

11 жовтня 2 ворожі ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула 1 людина, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити. Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію.

А вночі 10 жовтня окупанти випустили по місту 10 ракет. Знову було зруйновано багатоповерховий житловий будинок.