Окупанти випустили з Бєлгорода 2 ракети по Харківщині

28 серпня російські окупанти з міста Бєлгород здійснили запуск 2 ракет. Вибухи пролунали в районі селища Травневе та м. Південне на Харківщині.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Минулої ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано. Втім, близько опівночі російські окупанти з міста Бєлгород здійснили запуск 2 ракет. Вибухи пролунали в районі селища Травневе та м. Південне в Харківському районі. Попередньо – без постраждалих та руйнувань", - зазначив Синєгубов.

Також протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали м. Харків та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів.

Пошкоджені житлові будинки, об'єкти промисловості, сталися лісові пожежі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в смт Золочів Богодухівського району 1 людина загинула. В смт Донець Ізюмського району 1 поранений. В смт Слатине госпіталізовано ще 1 пораненого.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог намагався йти в наступ в районі села Довгеньке, але під вогнем наших захисників відступив з втратами", - підкреслив очільник ОВА.

Зазначимо, вночі 27 серпня росіяни завдали підступного ракетного удару по центру Харкова. Також ворог продовжував обстріли Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів області