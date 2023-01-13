Окупанти випустили з десяток снарядів по Нікопольщині

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 13 січня окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Не припиняються удари по Нікопольщині. Вночі росіяни скерували на район свою важку артилерію", - зазначив Резніченко.

За його словами, постраждала Марганецька громада. Туди прилетіли з десяток ворожих снарядів.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Наслідки обстрілу з’ясовуються.

Напередодні під ворожий вогонь потрапила також Марганецька громада. Були понiвеченi кілька приватних будинків та господарських споруд.

А вдень 11 січня окупанти ударили з важкої артилерії по Марганцю. Внаслідок обстрілу поранений 26-річний чоловік.