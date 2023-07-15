Окупанти вивезли пацієнтів психінтернату на Запоріжжі, аби облаштувати військовий шпиталь - Генштаб ЗСУ

В Генеральному штабі Збройних сил України заявляють про вивезення пацієнтів інтернату в окупованому Росією селі Показне Плодородненської громади Запорізької області. Про це йдеться у його вечірньому зведенні.

"Противник продовжує використовувати цивільні заклади охорони здоров’я тимчасово захоплених територій України у власних цілях. Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Показне з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку, а обслуговуючий персонал звільнено", - сказано в повідомленні.

За отриманими даними, в подальшому на території та в приміщеннях закладу заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців.

Стосовно ж воєнної обстановки в регіоні в Генштабі наголошують, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Як сказано в повідомленні, вони "закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

Противник, в свою чергу, протягом поточної доби здійснив у Запорізької області артилерійські обстріли міста Гуляйполе, а також сіл Новодарівка й Левадне Малинівської громади.