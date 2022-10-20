Окупанти вивозять награбоване майно з Енергодара

Російські загарбники почали вивозити майно із тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області, зокрема пограбували готель "Скіфський"

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Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що паніка, страх та очікування поразки, які охопили окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, дійшли й до Енергодару.

Вчора, 19 жовтня, та сьогодні вночі з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної "адміністрації" міста почали вивозити награбоване майно.

Так, було зафіксовано масове пограбування готелю "Скіфський". Окупанти виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі.

"Така собі евакуація з пограбунком, або фактично дозволене черговим указом Путіна мародерство під прикриттям введеного ним "воєнного стану" на тимчасово окупованих Росією українських територіях", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, вночі 19 жовтня армія країни-агресора знову обстріляла тимчасово окупований Енергодар Запорізької області, місто частково залишилося без світла і води.