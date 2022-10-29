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Окупанти вивозять з Херсону комунальний транспорт та ліки з аптек - Генштаб
В Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що транспортні засоби, які знаходились у комунальній власності міста Херсон, російські загарбники переміщено до окупованого ними Криму. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
"Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. З 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли", - йдеться також у ньому.
Крім того, повідомляється, що під приводом проведення підготовки до оборони Нової Каховки Херсонської області російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі Дніпра.
Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський також заявляв, що на окупованих Росією територіях України, в першу чергу в Херсонській області, росіяни знищують систему охорони здоровʼя, закриваючи відповідні заклади та вивозячи обладнання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому він зазначив, що Міністерство закордонних справ та усі представники України інформують міжнародні організації й партнерів про цей "новий ескалаційний крок" окупантів.
Зазначимо при цьому, що Зеленський також заявив днями, що вважає розмови про те, що російській війська залишають Херсон, російською ж інформаційною атакою, в той час як насправді вони не готові лишати місто.
Перед цим керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов також заявляв, що окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді готуються там до оборони.