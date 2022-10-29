Окупанти вивозять з Херсону комунальний транспорт та ліки з аптек - Генштаб

В Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що транспортні засоби, які знаходились у комунальній власності міста Херсон, російські загарбники переміщено до окупованого ними Криму. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. З 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли", - йдеться також у ньому.

Крім того, повідомляється, що під приводом проведення підготовки до оборони Нової Каховки Херсонської області російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі Дніпра.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський також заявляв, що на окупованих Росією територіях України, в першу чергу в Херсонській області, росіяни знищують систему охорони здоровʼя, закриваючи відповідні заклади та вивозячи обладнання.

При цьому він зазначив, що Міністерство закордонних справ та усі представники України інформують міжнародні організації й партнерів про цей "новий ескалаційний крок" окупантів.

Зазначимо при цьому, що Зеленський також заявив днями, що вважає розмови про те, що російській війська залишають Херсон, російською ж інформаційною атакою, в той час як насправді вони не готові лишати місто.

Перед цим керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов також заявляв, що окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді готуються там до оборони.