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Окупанти вкотре обстріляли Курахове на Донеччині, місто частково залишилося без світла

Курахове, Донеччина, обстріл, війна
Через обстріл Курахове частково залишилося без світла. Фото: Павло Кириленко

Пізно ввечері 14 березня російські окупанти в черговий раз обстріляли Курахове у Донецькій області. Місто частково залишилося без електропостачання.

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Про обстріл повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За інформацією Кириленка, російські війська ударили по місту із артилерії. За попердніми даними, обійшлося без жертв.

Фото 2 — Окупанти вкотре обстріляли Курахове на Донеччині, місто частково залишилося без світла
Окупанти пізно ввечері 14 березня обстріляли Курахове. Фото: Павло Кириленко

Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 багатоповерхівок, а також трансформаторна підстанція. Через це понад 1000 абонентів залишилися без світла.

"Електропостачання буде відновлене, щойно дозволить безпекова ситуація. Все, що росіяни нищать, - відбудуємо!", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, російські окупаційні війська зранку 14 березня вдарили ракетою по центру міста Краматорськ на Донеччині. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 багатоповерхівок, дитсадок, будівля "Ощадбанку" та дві цивільні автівки. Відомо про 9-х постраждалих, одна людина загинула.