Окупанти вкотре обстріляли Курахове на Донеччині, місто частково залишилося без світла

Пізно ввечері 14 березня російські окупанти в черговий раз обстріляли Курахове у Донецькій області. Місто частково залишилося без електропостачання.

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Про обстріл повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За інформацією Кириленка, російські війська ударили по місту із артилерії. За попердніми даними, обійшлося без жертв.

Окупанти пізно ввечері 14 березня обстріляли Курахове. Фото: Павло Кириленко

Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 багатоповерхівок, а також трансформаторна підстанція. Через це понад 1000 абонентів залишилися без світла.

"Електропостачання буде відновлене, щойно дозволить безпекова ситуація. Все, що росіяни нищать, - відбудуємо!", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, російські окупаційні війська зранку 14 березня вдарили ракетою по центру міста Краматорськ на Донеччині. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 багатоповерхівок, дитсадок, будівля "Ощадбанку" та дві цивільні автівки. Відомо про 9-х постраждалих, одна людина загинула.