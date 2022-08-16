Окупанти вкотре обстріляли Харків: пошкоджено Салтівське трамвайне депо (ФОТО)

Близько 17 години 16 серпня російські військові вчергове обстріляли Салтівський район Харкова. Про це йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

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За попередніми даними, обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню "Торнадо" з напрямку села Липці. Внаслідок обстрілу пошкоджено трамвайне депо. Крім того, у гаражному кооперативі виникла пожежа площею близько 100 квадратних метрів.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури Харкова розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу). У подальшому матеріали справи будуть передані за підслідністю до Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо також, що в ніч на 16 серпня окупанти здійснили обстріли по території п'яти з дев'яти адміністративних районів Харкова. За словами мера Ігоря Терехова, такого радіусу ракетних ударів по місту не було вже давно.

Зазначимо при цьому, що в липні російські війська під час ракетних обстрілів по декількох районах Харкова пошкодили, зокрема, приміщення ангару Салтівського депо метрополітену.

Крім того, з міст, де продовжує роботу електротранспорт, російська армія здійснювала, зокрема у той же день, обстріли по тролейбусному депо в Миколаєві.