Окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Херсона: одна людина загинула

Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. По області гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки", - зазначив він.

За словами очільника області, є жертви серед цивільного населення. Російські окупанти вбили 1 людину, ще 1 жителів області отримав поранення.

Нагадаємо, російські окупанти 12 грудня 57 разів обстріляли територію Херсонщини.

Через російські обстріли пошкоджені школа, стадіон, медзаклади, лінії електропередач, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки.