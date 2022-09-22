Окупанти влаштували теракт у центрі Мелітополя: підірвали 6 військових

Окупанти влаштували теракт у центрі Мелітополя та ліквідували шістьох своїх військових, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу.

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Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні на Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, рашисти вчинили вибух та ліквідували шістьох своїх військових", - зазначив Федоров.

За його словами, інформація щодо постраждалих серед мирних громадян уточнюється.

Федоров підкреслив, що страх, терор та ліквідація неугодних - три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє Росія.

"І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється..Кожен має розуміти: таке майбутнє нам пророкує країна-терорист. Тож ані псевдореферендуми, ані будь-які заяви терористів не змінять нашого курсу: ми деокупуємо свої території та повернемо мир у свій дім", - підсумував Федоров.

Нагадаємо, у неділю, 18 вересня, в окупованому російськими загарбниками Мелітополі пролунав потужний вибух.