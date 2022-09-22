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Окупанти влаштували теракт у центрі Мелітополя: підірвали 6 військових
Окупанти влаштували теракт у центрі Мелітополя та ліквідували шістьох своїх військових, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Сьогодні на Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, рашисти вчинили вибух та ліквідували шістьох своїх військових", - зазначив Федоров.
За його словами, інформація щодо постраждалих серед мирних громадян уточнюється.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Федоров підкреслив, що страх, терор та ліквідація неугодних - три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє Росія.
"І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється..Кожен має розуміти: таке майбутнє нам пророкує країна-терорист. Тож ані псевдореферендуми, ані будь-які заяви терористів не змінять нашого курсу: ми деокупуємо свої території та повернемо мир у свій дім", - підсумував Федоров.
Нагадаємо, у неділю, 18 вересня, в окупованому російськими загарбниками Мелітополі пролунав потужний вибух.