Окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок на Харківщині

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Знову під інтенсивними обстрілами Куп’янський район. Окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів виникали пожежі в гаражах, горіли авто, господарчі споруди", - зазначив він.

Крім того, по Вовчанську та населених пунктах громади росіяни також наносять артилерійські удари, внаслідок одного із обстрілів пошкоджена приватна сільгосподарська техніка.

Також близько півночі у с. Клугино-Башкирівка окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок. Постраждала жінка 67 років, її госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п’ятиповерхового житлового будинку.

"Окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини. Просимо жителів не ігнорувати сигналів тривоги!", - підкреслив Синєгубов.

Зазначимо, у кілька разів збільшилася інтенсивність обстрілів у Куп‘янському районі. Росіяни постійно наносять артилерійські удари по населених пункту прикордонних громад району.