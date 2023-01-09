Окупанти влучили ракетою в автомобіль з людьми в Краматорську: загинули двоє (ФОТО)

Російські війська ввечері 9 січня завдали чергового ракетного удару по Краматорську Донецької області, повідомив у своєму Telegram-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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За його словами, окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми: внаслідок цього двоє осіб, які перебували в автівці, загинули.

Як уточнив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, у Краматорську окупанти влучили у дорогу на вулиці Олекси Тихого, де згорів легковий автомобіль. Крім того, ракети впали за межами міста Костянтинівка: внаслідок цього постраждалих не було.

Нагадаємо також, що 6 січня окупанти двічі вдарили ракетами по Краматорську, влучаивши у приватний житловий будинок. Тоді про постраждалих не йшлося. До цього, 3 січня внаслідок ракетного удару по Краматорську постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, що працювали на місці.

Напередодні ж у Міністерстві оборони РФ заявили про нібито 600 загиблих українських військових внаслідок удару по двух гуртожитках у Краматорську, однак це було спростовано як українською стороною, так і іноземними журналістами, які побували на місці події і переконалися, що російські ракети у них навіть не влучили.