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Окупанти влучили у житловий будинок у Кривому Розі: двоє людей загинули
Російські окупаційні війська 16 грудня обстріляли Кривий Ріг, є влучання у житловий будинок.
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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Влучання у житловий будинок. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди", - зазначив він.
На місці працюють екстрені служби.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок попадання ракети у житловому будинку зруйнований під’їзд.
"Двоє людей загинули. Щонайменше п’ятеро поранені, серед них двоє дітей. Всі у лікарні", - зазначив він.
Нагадаємо, зранку 16 грудня по всій Україні оголошена повітряна тривога. Вже відомо про вибухи у Києві та Харківській області.