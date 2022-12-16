Окупанти влучили у житловий будинок у Кривому Розі: двоє людей загинули

Російські окупаційні війська 16 грудня обстріляли Кривий Ріг, є влучання у житловий будинок.

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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Влучання у житловий будинок. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди", - зазначив він.

На місці працюють екстрені служби.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок попадання ракети у житловому будинку зруйнований під’їзд.

"Двоє людей загинули. Щонайменше п’ятеро поранені, серед них двоє дітей. Всі у лікарні", - зазначив він.

Нагадаємо, зранку 16 грудня по всій Україні оголошена повітряна тривога. Вже відомо про вибухи у Києві та Харківській області.