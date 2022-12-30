Окупанти вночі атакували Київ та область дронами-камікадзе

Вночі 30 грудня російські загарбники знову намагались знищити у Києві та області обʼєкти критичної інфраструктури ударними іранськими дронами "Shahed". У повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих беспілотників.

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Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Ворог продовжує здійснювати масовані повітряні напади на столицю України. Після вчорашнього ракетного обстрілу, який не приніс агресору результатів, сьогодні вночі столиця витримала атаку іранських БПЛА "Shahed"", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, у повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих беспілотників. Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей.

Один з баражуючих боєприпасів "Shahed" влучив у адміністративну будівлю в Голосіівському районі столиці, внаслідок чого будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон.

Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі дані уточнюються.

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, окупанти знову цілились по об’єктах інфраструктури.

"Сили ППО відбили безпілотники. Попередньо, влучань немає. На місцях збиття працюють екстрені служби", - зазначив очільник області.

Зазначимо, 29 грудня в повітряному просторі над Києвом було зафіксовано 16 ракет, усі вони були знищені силами ППО. Але уламки збитих ракет пошкодили три приватні будинки у Дарницькому районі та промислове підприємство в Голосіївскому районі.