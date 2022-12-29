- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти вночі атакували передмістя Запоріжжя
Вночі 29 грудня армія країни-агресора РФ ударила ракетами по передмістю Запоріжжя.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Вночі ворог вчергове обстріляв передмістя Запоріжжя. Ракетами зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання", - зазначив він.
За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, вночі 24 грудня російські загарбники ударили ракетами по передмістю Запоріжжя. Ціллю ворога стали навчальний заклад та навколишні будинки.