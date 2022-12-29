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Категорія
Події
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Окупанти вночі атакували передмістя Запоріжжя

Окупанти вночі атакували передмістя Запоріжжя

Вночі 29 грудня армія країни-агресора РФ ударила ракетами по передмістю Запоріжжя. 

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вночі ворог вчергове обстріляв передмістя Запоріжжя. Ракетами зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання", - зазначив він.

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.

Зазначимо, вночі 24 грудня російські загарбники ударили ракетами по передмістю Запоріжжя. Ціллю ворога стали навчальний заклад та навколишні будинки.

Автор:
Світлана Манько