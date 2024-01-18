Окупанти вночі атакували Україну дронами, є руйнування та постраждалі: яка ситуація у регіонах

Вночі російські терористи атакували Україну 33 ударними дронами, а по Харківщині запустили дві ракети С-300. На Дніпропетровщині уламки збитого БпЛА впали на територію фермерського господарства, а на Харківщині внаслідок обстрілів двоє загиблих.

Сили ППО вночі знищили 22 з 33 «Шахедів»

Як повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 18 січня 2024 року окупанти атакували Україну 33 ударними БпЛА типу Shahed-136/131, а по Харківщині запустили дві ракети С-300 з території Бєлгородської області.

Основними напрямками удару були південь та північ.

Зазначається, що силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей.

Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Ворог атакував дронами Херсон: поранена жінка

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 116 обстрілів, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА, в тому числі типу "Shahed-131/136".

По місту Херсон ворог випустив 57 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводів, парку та складське приміщення у Херсоні, "шахедами" атакували адмінбудівлю та фермерське господарство у Бериславському районі", - зазначив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 2 людини загинули, ще - 7 дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки у Дніпровському районі Херсона постраждала 50-річна жінка. Її доставили до медичного закладу.

Окупанти обстріляли Нікопольщину

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пізно ввечері агресор вдарив з артилерії по Мирівській громаді, що на Нікопольщині.

Через вчорашні атаки на район там також пошкоджені 4 приватні будинки. Одна господарська споруда зруйнована, 2 – понівечені.

У Павлоградському районі уламки збитого БпЛА впали на територію фермерського господарства. Там сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Знищена одна споруда. У двох – побиті дахи.

На Харківщині двоє загиблих

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Окіп Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Гатище, Плетенівка Чугуївського району; Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Авіаційних ударів ворога зазнали Федорівка, Вовчанськ Чугуївського району; Табаївка, Піщане Куп'янського району;

Також окупанти завдали два удари по м. Чугуїв. Ворожий боєприпас влучив у будівлю навчального закладу. Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці.

Крім того, ворог завдав удару по с. Малий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка. 10-річний хлопець зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки, дитину доставили до лікарні, стан важкий. 13-річна дівчина зазнала уламкового поранення, постраждалу також доставили до лікарні. Пошкоджено адміністративну будівлю, 6 житлових будинків, господарчі будівлі.

Ворог завдав 179 ударів по містах і селах Запорізької області

Минулої доби рашисти завдали 179 ударів по 25 містах та селах Запорізької області, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

128 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Приютного, Чарівного, Новоданилівки, Новоандріївки, Лугівського, Білогір'я, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.

42 ворожі безпілотники атакували Гуляйполе, Гуляйпільське, Левадне, Роботине, Новодарівку, Малу Токмачку, Полтавку, Малинівку, Чарівне, Степове та П'ятихатки. Окупанти вгатили авіаснарядами по Роботиному та Новодарівці, а також здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Новоіванівки, Роботиного та Малої Токмачки.

За добу надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Війська РФ обстріляли дві громади на Сумщині

Уночі 18 січня російські війська обстріляли Білопільську та Середино-Будську громади Сумської області. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

“Вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 9 вибухів у Білопільській та Середино-Будській громадах”, - ідеться у повідомленні.

Білопільську громаду росіяни обстріляли із СПГ, зафіксовано п’ять вибухів.

По Середино-Будській громаді ворог бив зі ствольної артилерії, зафіксовано чотири вибухи.