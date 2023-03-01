Окупанти вночі атакували Україну дронами: на Полтавщині збили 5 безпілотників

У ніч проти середи, 1 березня, російські загарбники вчергове атакували територію України дронами. На Полтавщині збили щонайменше п’ять російських безпілотників.

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Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА. Інформація уточнюється. Дякуюємо за успішну роботу ППО! Зберігаємо спокій! Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, в частині областей України в ніч проти 1 березня оголосили повітряну тривогу.

Ворожий повітряний об'єкт помітили й на Київщині. Утім, офіційної інформації про збиття в області поки що немає.

Зазначимо, армія країни-агресора РФ вночі 27 лютого також атакувала Україну ударними дронами Shahed з північного напрямку. Усього було випущено до 14 БпЛА-камікадзе, одинадцять із них знищено протиповітряною обороною

Три дрони завдали ударів по місту Хмельницькому. Є загиблий та постраждалі.