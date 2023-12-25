Окупанти вночі атакували Україну дронами та ракетами: які наслідки

Увечері неділі, 24 грудня, російські окупанти запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Крім цього, ворог направив ракети на Кропивницький та Одесу.

ППО вночі знищила 28 ударних дронів та дві ракети

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 25 грудня противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed» та двома авіаційними ракетами.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Також під час повітряного нападу ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря.Обидві було знищено.

Наслідки падіння уламків дронів на Півдні України

Як повідомляють Сили оборони Півдня, понад шість з половиною годин тривала дронова атака.

Силами протиповітряної оборони знищено 22 дрони:

17 на Одещині

3 на Херсонщині

1на Миколаївщині

1 на Кіровоградщині.

Уламками збитого БпЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об’єкту. Люди не постраждали.

В Бериславському районі Херсонщини не вдалось уникнути влучання. В складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку вогнеборці вже ліквідували.

На Дніпропетровщині уламки "шахеда" пошкодили навантажувач зерна

Над Дніпропетровською областю воїни ПвК "Схід" пізно ввечері 24 грудня знищили 5 ворожих БпЛА, - повідомили у Дніпропетровській ОВА.

По два шахеди збили у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один – у Павлоградському.

"В останньому уламки пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна. У Дніпровському районі залишки ворожого залізяччя впали на територію непрацюючого підприємства. Зайнялася одноповерхова будівля. Пожежу рятувальники приборкали", - йдеться у в повідомленні.

Ворог за добу 176 разів обстріляв Запорізьку область

Упродовж минулої доби російські війська завдали 176 ударів по 18 пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Окупанти здійснили 6 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя та Роботиного, а також 28 БпЛА-атак Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Новоандріївки, Малинівки, Роботиного, Чарівного, Малої Токмачки й Кам'янського.

Було завдано також 142 артудари по території Оріхова, Левадного, Білогір'я, Новоданилівки, Лугівського, Преображенки, Гуляйполя, П'ятихаток, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.

За добу надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині загинула жінка

Війська РФ за добу здійснили 71 обстріл Херсонської області, випустивши 288 снарядів. Про це у Телеграмі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію заводу у Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, у Чорнобаївці Херсонського району внаслідок артобстрілу рашистів увечері 24 грудня загинула 37-річна жінка

"Снаряд влучив у приватний будинок, під завалами загинула 37-річна місцева жителька. Також унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та господарські споруди", - йдеться у повідомленні.

Обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Гатище, Бударки Чугуївського району; Гур'їв Козачок Богодухівського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Тополі Куп'янського району.

Авіаційних ударів зазнала Синьківка, Петропавлівка й Кислівка Куп'янського району.