Окупанти вночі накрили вогнем Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, коледж, газопровід

Вночі 26 лютого армія країни-агресора накрила вогнем Нікопольський район Дніпропетровської області. Важка артилерія ворога безперестанку гатила по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадам.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"17 ворожих обстрілів Нікопольщини за ніч. Агресор накрив вогнем Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади", - зазначив він.

За його словами, минулося без постраждалих, але є значні руйнування.

"У Нікополі пошкоджені три приватні житлові будинки, в одному з них горів дах, вогонь рятувальники вже приборкали. А ще у місті понівечені дві багатоповерхівки, ресторан, газопровід та лінія електропередач", - повідомив Лисак.

Він додав, що у Марганці постраждало приватне підприємство, коледж, багатоквартирний будинок, декілька нежитлових будівель.

Наразі триває обстеження територій обстрілів, а масштаби руйнувань уточнюються.

Напередодні окупанти протягом ночі дев'ять разів били з важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. У Нікополі понівечені одразу три ліцеї. Пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства та магазин.