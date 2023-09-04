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Окупанти вночі завдали удару по Дніпропетровщині: пошкоджений об'єкт інфраструктури
Вранці 4 серпня у небі над Дніпропетровщиною збили шість ворожих дронів-камікадзе, але є влучання по інфраструктурному об'єкту.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім ранок почався з ворожої атаки", - зазначив він.
За словами Лисака, 6 безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК "Схід".Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа", - зауважив Лисак.
Він додав, що наразі наслідки ворожої атаки уточнюються.
Як повідомив очільник області, минулося без загиблих та постраждалих.
Зауважимо,вночі 3 вересня з артилерії та “Градів” ворог обстріляв Нікопольський район Дніпропетровщини. Пошкоджено 5 багатоповерхових будинків і об'єкт цивільної інфраструктури.