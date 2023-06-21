Окупанти знову запускали "Шахеди" вночі: всі безпілотники було знищено на Хмельниччині

Російські окупанти в ніч на 21 червня атакували Україну ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131 із північного напрямку. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Сили та засоби Повітряних сил збили всі шість дронів-камікадзе на Хмельниччині.

Протягом минулої доби, 20 червня, українські військові приземлили чотири ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.

Зазначається, що авіація Повітряних Сил України здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ. Зокрема, застосовувалися авіаційні засоби ураження, надані західними партнерами.

Нагадаємо, в ніч на 20 червня росіяни також запускали безпілотники по Україні (тоді було знищено 32 із 35 "Шахедів"). Крім того, ворог завдав удару по Запоріжжю ракетами "Іскандер-М"/С-300.

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