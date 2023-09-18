Окупанти всю ніч гатили по Херсонщині: є загиблі та постраждалі

Російські окупаційні війська протягом ночі 18 вересня продовжували обстрілювати Херсонщину. Через російську агресію загинула 2 людини.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, у результаті "прильоту" по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один - отримав травми, йому надана допомога на місці.

Крім того, у Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні.

Під вогнем була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано.

Також за минулу добу противник здійснив 92 обстріли, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; фельдшерський пункт у Херсонському районі; територію та будівлю підприємства у Херсоні", - уточнив Прокудін.

За добу 17 вересня через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення.

Нагадаємо, одна людина загинула 17 вересня внаслідок російського обстрілу села Томина Балка Білозерської громади.