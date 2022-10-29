Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольщину

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 29 жовтня росіяни обстріляли три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Усю ніч били по Нікопольщині. Росіяни обстріляли три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську", - зазначив Резніченко.

Він зауважив, що найбільше постраждав Нікополь. Там поранений 39-річний чоловік. Він у лікарні. Стан середньої тяжкості.

У місті пошкоджені 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

Крім того, російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Вогнеборці полум’я уже приборкали.

У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 28 жовтня росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольщину, пошкодили з десяток багатоповерхових та приватних будинків.