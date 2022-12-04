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Окупанти вже п'ять разів обстріляли Нікопольський район 4 грудня, є загиблий - ОВА

Окупанти вже п'ять разів обстріляли Нікопольський район 4 грудня, є загиблий - ОВА
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA

Російська армія від ранку 4 грудня вже п'ять разiв обстріляли Нікопольський район, поціливши по самому Нікополю і Покровській громаді. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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"У селі Капулівка загинув 23-річний чоловік. Він порався на своєму подвір’ї, коли туди ударив російський снаряд. Є руйнування. Деталі атак з’ясовуються", - написав він у Telegram-каналі.

В свою чергу начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко вдень у неділю також повідомляв, що армія РФ зранку здійснила декілька обстрілів громад району, і існує висока ймовірність повторних атак протягом дня.

Фото 2 — Окупанти вже п'ять разів обстріляли Нікопольський район 4 грудня, є загиблий - ОВА
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 3 — Окупанти вже п'ять разів обстріляли Нікопольський район 4 грудня, є загиблий - ОВА
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 4 — Окупанти вже п'ять разів обстріляли Нікопольський район 4 грудня, є загиблий - ОВА
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 5 — Окупанти вже п'ять разів обстріляли Нікопольський район 4 грудня, є загиблий - ОВА
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA

Керівник району знову закликав жителів прибережних територій уникати відкритих місць та залишатися вдома.

Нагадаємо, що раніше Резніченко повідомив, що Нікопольщина усю минулу ніч обстрілювалася з "Градів" та важкої артилерії. Зокрема, були уражені Нікопольська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов