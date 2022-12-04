Окупанти вже п'ять разів обстріляли Нікопольський район 4 грудня, є загиблий - ОВА

Російська армія від ранку 4 грудня вже п'ять разiв обстріляли Нікопольський район, поціливши по самому Нікополю і Покровській громаді. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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"У селі Капулівка загинув 23-річний чоловік. Він порався на своєму подвір’ї, коли туди ударив російський снаряд. Є руйнування. Деталі атак з’ясовуються", - написав він у Telegram-каналі.

В свою чергу начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко вдень у неділю також повідомляв, що армія РФ зранку здійснила декілька обстрілів громад району, і існує висока ймовірність повторних атак протягом дня.

Керівник району знову закликав жителів прибережних територій уникати відкритих місць та залишатися вдома.

Нагадаємо, що раніше Резніченко повідомив, що Нікопольщина усю минулу ніч обстрілювалася з "Градів" та важкої артилерії. Зокрема, були уражені Нікопольська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.