Окупанти з артилерії обстріляли село на Донеччині: поранено п’ять людей, серед них є діти

Російські загарбники продовжують воювати з цивільним населенням Донецької області. 18 липня близько 19:30 окупанти обстріляли з реактивної артилерії приватний сектор села Желанне Перше Покровського району.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Згідно з повідомленням, під ворожий вогонь потрапили двоє хлопчиків віком один та тринадцять років. Під час обстрілу діти грались у дворі приватного будинку.

Крім того, поранення отримали ще троє людей: двоє жінок та чоловік віком від 34 до 62 років. Всі постраждалі потребують допомоги медиків.

Донецька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 17 липня ворог з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч" обстріляв північну частину області.

Снаряди поцілили по житлових кварталах Авдіївки, а також сіл Степанівка та Степове Іллінівської й Очеретинської територіальних громад і села Макарівка Волноваського району.