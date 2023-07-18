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Окупанти з артилерії обстріляли село на Донеччині: поранено п’ять людей, серед них є діти
Російські загарбники продовжують воювати з цивільним населенням Донецької області. 18 липня близько 19:30 окупанти обстріляли з реактивної артилерії приватний сектор села Желанне Перше Покровського району.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Згідно з повідомленням, під ворожий вогонь потрапили двоє хлопчиків віком один та тринадцять років. Під час обстрілу діти грались у дворі приватного будинку.
Крім того, поранення отримали ще троє людей: двоє жінок та чоловік віком від 34 до 62 років. Всі постраждалі потребують допомоги медиків.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Донецька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, 17 липня ворог з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч" обстріляв північну частину області.
Снаряди поцілили по житлових кварталах Авдіївки, а також сіл Степанівка та Степове Іллінівської й Очеретинської територіальних громад і села Макарівка Волноваського району.