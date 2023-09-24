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Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти з авіації обстріляли Херсонщину: двоє загиблих та троє поранених

війна, херсонщина
Фото: Херсонська обласна прокуратура

24 вересня російські окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Берислав та Львове Херсонської області. Унаслідок атаки РФ загинули двоє мешканців, ще трьох - госпіталізовано.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

За його словами, армія РФ з авіації вдарила по Бериславу. Унаслідок обстрілу загинула жінка. ЇЇ особа наразі встановлюється. 

Також травмований поліцейський 1990 року народження. Ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка.

Усі постраждалі доставлені до лікарні, а медики надають їм необхідну допомогу.

Як повідомив очільник області, ще один авіаудар окупанти нанесли  по селу Львове.

Внаслідок російської агресії загинув чоловік 67 років.

Нагадаємо, 23 вересня російські військові скинули вибухівки з дронів по населеним пунктам Бериславського району, а о 16:00 годині окупанти нанесли артилерійський удар по Херсону.

Автор:
Світлана Манько