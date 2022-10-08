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Окупанти з "Градів" обстріляли Дніпропетровщину
Російські військові з РСЗО “ГРАД” обстріляли Дніпропетровську область. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Росіяни обстріляли з «Градів» три громади - Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську. Скерували туди майже 80 своїх снарядів. Попередньо, люди не постраждали", - написав Резніченко.
За його словами внаслідок обстрілу, у Марганецькій громаді сталася пожежа, котру вдалося погасити пожежникам. Обстрілами пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. На подвір'ях місцевих мешканців загинуло понад 30 свійських тварин.
У Мирівській громаді пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Червоногригорівській громаді майже 500 сімей лишилися без світла. Аварійні бригади почали відновлювати лінії електропередачі.
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