- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти з "Градів" обстріляли магазин у Нікополі: є постраждалі (ФОТО)
Армія країна-агресора РФ 11 вересня двічі обстріляла з "Градів" та важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки постраждали троє цивільних людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Сьогодні російська армія вже двічі вгатила по Нікополю. Цілила з "Граду" та важкої артилерії", - зазначив Лисак.
Він додав, що постраждали три людини: чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі вони доставлені до лікарні в стані середньої тяжкості.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, потрощені магазин, приватне та харчове підприємства.
"Зачепило й навчальний заклад. Понівечені п’ятиповерхівка, господарські споруди та авто", - уточнив Лисак.
Нагадаємо, 11 вересня армія країни-агресора РФ спрямувала на Дніпропетровську область дрони та керовані авіаційні ракети. Через атаку по Криворізькому району сталася пожежа.
Крім того, від артилерійських обстрілів потерпала Нікопольщина. Ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджене приватне підприємство, побиті 2 будинки та газогін.