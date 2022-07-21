Окупанти з "Градів" обстрілювали Дніпропетровську область

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор Нікопольського району Дніпропетровської області. 21 липня окупанти знову обстрілювали з "Градів" територію району.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог ударив з "Градів" по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів", - зазначив Резніченко.

За його словами, минулося без жертв та руйнувань.

На місці обстрілу працюють піротехніки - шукають боєприпаси, що не здетонували.

Зазначимо, 20 липня окупанти умисно обстріляли з "Градів" житловий квартал у Нікополі, загинуло 2 людини.