Окупанти з РСЗВ "Смерч" обстріляли село на Харківщині: ситуація у регіонах

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по населеним пунктам на лінії розмежування. Ворог з РСЗВ "Смерч" обстріляв село на Харківщині. Також вночі окупанти вдарили з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровщини.

Ворог з артилерії обстріляв Дніпропетровщину

Вночі російська армія вдарила по Марганцю на Нікопольщині, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Після опівночі під обстрілом був Марганець, що на Нікопольщині. Ворог вдарив по місту з важкої артилерії. Пошкоджені 5 багатоповерхівок і 2 авто", - зазначив Лисак.

Він додав, що загиблих та постраждалих немає.

Окупанти 41 раз обстріляли Херсонщину

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 41 обстріл, випустивши 182 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків та БпЛА.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Загарбники обстріляли 13 населених пунктів на Запоріжжі

Минулої доби російська армія обстріляла 13 населених пунктів Запорізької області, зафіксовано 54 обстріли. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, окупанти завдали 6 ракетних ударів по Запоріжжю, здійснили 8 атак із застосуванням БпЛА по Малій Токмачці, Новодарівці, Малинівці та Червоному.

По території Гуляйполя, Роботиного, Левадного, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Кам'янського, П'ятихаток, Новодарівки, Малої Токмачки припало 39 артударів.

До ОВА надійшло 77 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

Армія РФ з РСЗВ "Смерч" обстріляла село на Харківщині

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Веселе, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району; Бочкове, Бударки Чугуївського району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, авіаційних ударів ворог завдав біля Петропавлівки, Іванівки, Кислівки, Табаївки, Піщаного, Берестового Куп'янського району.

Крім того, армія РФ з РСЗВ "Смерч" обстріляла с Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджені складські приміщення, будинок культури, елеватор.

Також окупанти завдали удару по селищу Дворічна Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Поранено 57-річного чоловіка та 63-річну жінку. Постраждалих доставили до лікарні, стан – середній.

Росіяни атакували чотири громади на Сумщині

Уночі 9 січня російські війська обстріляли Хотінську, Шалигинську, Зноб-Новгородську та Есманьську громади Сумської області. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

“Вночі росіяни здійснили п’ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Есманьська громади”, - ідеться у повідомленні.

По Шалигинській громаді ворог бив з артилерії, зафіксовано чотири вибухи.

Внаслідок мінометних обстрілів у Хотінській громаді зафіксували 11 вибухів, у Зноб-Новгородській - два вибухи, в Есманьській - сім вибухів.