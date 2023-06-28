Окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли село на Харківщині: постраждала жінка (ФОТО)

Зранку 28 червня армія РФ обстріляла село Курилівка Куп'янського району Харківської області. Через російську агресію постраждала жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців Харківщини. На жаль, є постраждалі", - зазначив він.

За його словами, сьогодні зранку російські окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли село Курилівка Куп'янського району. Важкого поранення зазнала 70-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на власному подвір'ї. Зараз медики борються за її життя.

Крім того ворог також масовано обстріляв з мінометів прикордонне село Тимофіївка Богодухівського району.

"Десятком ворожих мін пошкоджено приватний житловий будинок. Обійшлося без постраждалих", - уточнив Синєгубов.

Зауважимо, минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Богодухівському, Харківському та Куп'янському районах області.