Окупанти з самого ранку обстрілюють житлові квартали Енергодара

1 вересня військові армії країни-агресора РФ з п’ятої години ранку не припиняють мінометні обстріли міста Енергодар Запорізької області.

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Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чутно автоматні черги", - зазначив Орлов.

Наразі відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів.

Також, за словами Орлова, точна інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу житлових кварталів Енергодара 28 серпня постраждали десять людей. Також знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок.

Зазначимо, саме сьогодні, 1 вересня, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) має відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі.

Відразу після того, як стало відомо про місію МАГАТЕ, Росія черговий раз обстріляла Запорізьку АЕС. Українська влада до цього неодноразово звинувачувала окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, а також заявляла про ймовірність ядерної катастрофи на станції.

Внаслідок обстрілів 25 серпня окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція вперше в історії відключилася від енергомережі України.

У свою чергу, у Білому домі заявили про необхідність повної зупинки окупованої російськими військами ЗАЕС.