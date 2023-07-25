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Окупанти за добу 46 разів обстріляли Херсонщину: є поранені
Російські окупанти протягом доби 24 липня здійснили 46 обстрілів Херсонської області. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог випустив 250 снарядів, застосовувавши міномети, артилерію, "Гради", протитанкові й автоматичні гранатомети, а також безпілотники.
Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області; систему життєзабезпечення загальноосвітньої школи та торговельне приміщення у Бериславському районі.
Через російську агресію двоє людей отримали поранення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, добою раніше війська РФ здійснили 58 обстрілів Херсонської області, випустивши 325 снарядів. Тоді було поранено одну людину.