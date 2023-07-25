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Події
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Окупанти за добу 46 разів обстріляли Херсонщину: є поранені

Херсонська область, стела
Херсонська область. Фото: Wikimapia

Російські окупанти протягом доби 24 липня здійснили 46 обстрілів Херсонської області. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що ворог випустив 250 снарядів, застосовувавши міномети, артилерію, "Гради", протитанкові й автоматичні гранатомети, а також безпілотники.

Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області; систему життєзабезпечення загальноосвітньої школи та торговельне приміщення у Бериславському районі.

Через російську агресію двоє людей отримали поранення.

Нагадаємо, добою раніше війська РФ здійснили 58 обстрілів Херсонської області, випустивши 325 снарядів. Тоді було поранено одну людину.

Автор:
Артем Ющенко