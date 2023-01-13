Окупанти за добу 49 разів обстріляли територію Херсонщини

Російські окупаційні війська протягом доби 12 січня 49 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також зафіксовано ракетний удар", - зазначив Янушевич.

За його словами, Херсон росіяни обстріляли 7 разів. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина, 2 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Так, 12 січня окупанти атакували селище Янтарне поблизу Херсона.

Нагадаємо, окупанти протягом доби 11 січня 90 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російські обстріли загинула 1 людина, 5 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.