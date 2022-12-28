Окупанти за добу 50 разів обстріляли населені пункти Херсонщини

Російські окупаційні війська протягом доби 27 грудня 50 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 50 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.

Крім того, Херсон ворог атакував 23 рази. Ворожі снаряди влучили в медичний заклад, дитсадок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Так, російські окупаційні війська протягом доби 26 грудня 40 разів обстріляли територію Херсонської області. Херсон ворог атакував 11 разів, внаслідок чого пошкоджені завод, приватні та багатоквартирні будинки.