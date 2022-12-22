Окупанти за добу 60 разів обстріляли Херсонщину: одна людина загинула

Російські окупаційні війська протягом доби 21 грудня 60 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків"- зазначив він.

За словами очільника області, під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. Росіяни атакували суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки.

Через російські обстріли минулої доби 1 людина загинула, 6 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

20 грудня ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Поцілили в річпорт, приватні та багатоквартирні будинки.