АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти за добу 65 разів обстріляли Херсонщину: п'ятеро людей отримали поранення

Херсонська область
Херсонська область. Фото: Wikimapia

Російські окупанти протягом доби 2 червня здійснили 65 обстрілів Херсонщини, чим поранили пʼятьох людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог випустив 265 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників та авіації.

Місто Херсон окупанти обстріляли пʼять разів, випустиавши 29 снарядів.

Росіяни поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, а також обстріляли дві церкви, амбулаторію та три адміністративні будівлі Бериславського району.

Нагадаємо, добою раніше окупанти 81 раз відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Тоді через російську агресію 16 людей дістали поранення.

Автор:
Артем Ющенко