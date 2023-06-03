Окупанти за добу 65 разів обстріляли Херсонщину: п'ятеро людей отримали поранення

Російські окупанти протягом доби 2 червня здійснили 65 обстрілів Херсонщини, чим поранили пʼятьох людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог випустив 265 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників та авіації.

Місто Херсон окупанти обстріляли пʼять разів, випустиавши 29 снарядів.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також обстріляли дві церкви, амбулаторію та три адміністративні будівлі Бериславського району.

Нагадаємо, добою раніше окупанти 81 раз відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Тоді через російську агресію 16 людей дістали поранення.