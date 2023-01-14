Окупанти за добу 66 разів обстріляли територію Херсонщини

Російські окупаційні війська протягом доби 13 січня 66 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники 66 разів завдавали ударів по території Херсонщини. Мирні міста і села області обстрілювали з різного виду озброєння - артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.

За його словами, Херсон росіяни обстріляли 19 разів. Ворожими снарядами пошкоджені житлові будинки.

Минулої доби внаслідок обстрілів армії РФ 3 жителі Херсонської області дістали поранення різного ступеня тяжкості, загиблих немає.

Зазначимо, вночі 13 січня армія країни-агресора РФ обстріляла автобазу у Херсоні. Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 12 січня 49 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області

Також 12 січня окупанти атакували селище Янтарне поблизу Херсона.