Окупанти за добу 90 разів обстріляли територію Херсонщини

Російські окупаційні війська протягом доби 11 січня 90 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 90 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив Янушевич.

За його словами, Херсон росіяни обстріляли 27 разів – атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в пологовий будинок, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина, 5 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

11 січня російські окупаційні війська обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у Херсонській області.

За добу 10 січня окупанти 63 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.