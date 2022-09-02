Окупанти за добу обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області

За останню добу, 1 вересня, військові Російської Федерації відкривали вогонь по 20 населених пунктах Запорізької області. Місцеві жителі 14 разів повідомляли про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів.

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Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Під ворожий вогонь за останню добу потрапили такі населені пункти: Оріхів; Преображенка; Новопавлівка; Новоданилівка; Ольгівське; Степногірськ; Мала Токмачка; Гуляйполе; Новодарівка; Залізничне; Червоне; Чарівне; Новоандріївка; Білогір'я; Щербаки; Новопокровка; Малинівка; Полтавка; Дорожнянка; Кам’янське.

Зазначається, що ворог зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій.

"Протягом минулої доби противник здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення", — додали в ОВА.

Крім того, російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб не дати місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про цей візит.

Нагадаємо, 1 вересня, перед візитом МАГАТЕ, "Енергоатом" повідомив, що в результаті чергового мінометного обстрілу майданчика о 04:57 на ЗАЕС знову спрацював аварійний захист на працюючому 5-му енергоблоці станції, і той відключився. При цьому 25 серпня через обстріл аварійно відключалися вже обидва працюючих енергоблоки ЗАЕС.