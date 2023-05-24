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Окупанти за добу поранили 11 жителів Донеччини: під вогнем були низка населених пунктів (ФОТО)

Донеччина, руйнування, обстріл
Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram

Російські окупанти протягом доби 23 травня поранили 11 жителів Донеччини. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що на Донецькому напрямку троє людей поранені в Авдіївці. Ворог обстрілював місто з "Градів". Крім того, зафіксовано обстріли Мар'їнки та Георгіївки.

На Горлівському напрямку загарбники поранили пʼятьох людей у Торецьку. Війська РФ пошкодили сім багатоповерхівок, три приватні будинки, дві адмінбудівлі, школу, палац культури та будівлю храму. В Костянтинівці окупанти поранили одну людину і пошкодили три будинки. Крім того, по одній людині було поранено в Миколаївці та Новодмитрівці (в першому населеному пункті пошкоджено адмінбудівлю, а в другому – три будинки).

Фото 2 — Окупанти за добу поранили 11 жителів Донеччини: під вогнем були низка населених пунктів (ФОТО)
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram
Фото 3 — Окупанти за добу поранили 11 жителів Донеччини: під вогнем були низка населених пунктів (ФОТО)
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram
Фото 4 — Окупанти за добу поранили 11 жителів Донеччини: під вогнем були низка населених пунктів (ФОТО)
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram
Фото 5 — Окупанти за добу поранили 11 жителів Донеччини: під вогнем були низка населених пунктів (ФОТО)
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram
Фото 6 — Окупанти за добу поранили 11 жителів Донеччини: під вогнем були низка населених пунктів (ФОТО)
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram
Фото 7 — Окупанти за добу поранили 11 жителів Донеччини: під вогнем були низка населених пунктів (ФОТО)
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram
Фото 8 — Окупанти за добу поранили 11 жителів Донеччини: під вогнем були низка населених пунктів (ФОТО)
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram
Фото 9 — Окупанти за добу поранили 11 жителів Донеччини: під вогнем були низка населених пунктів (ФОТО)
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram

На Лисичанському напрямку ворог пошкодив будинок у Торському і три будинки у Ямполі Лиманської громади. Також під вогнем перебував Сіверськ.

Автор:
Артем Ющенко