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Окупанти за добу поранили 11 жителів Донеччини: під вогнем були низка населених пунктів (ФОТО)
Російські окупанти протягом доби 23 травня поранили 11 жителів Донеччини. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Він зазначив, що на Донецькому напрямку троє людей поранені в Авдіївці. Ворог обстрілював місто з "Градів". Крім того, зафіксовано обстріли Мар'їнки та Георгіївки.
На Горлівському напрямку загарбники поранили пʼятьох людей у Торецьку. Війська РФ пошкодили сім багатоповерхівок, три приватні будинки, дві адмінбудівлі, школу, палац культури та будівлю храму. В Костянтинівці окупанти поранили одну людину і пошкодили три будинки. Крім того, по одній людині було поранено в Миколаївці та Новодмитрівці (в першому населеному пункті пошкоджено адмінбудівлю, а в другому – три будинки).
На Лисичанському напрямку ворог пошкодив будинок у Торському і три будинки у Ямполі Лиманської громади. Також під вогнем перебував Сіверськ.Підписуйтесь на наш Telegram канал