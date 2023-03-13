Окупанти за добу поранили сімох жителів Донеччини: ворог завдав авіаракетних ударів і застосовував артилерію

Російські окупанти завдали чергових ударів по Донецькій області, внаслідок чого протягом 12 березня семеро жителів регіону отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Він розповів про ситуацію в області станом на ранок 13 березня.

На Донецькому напрямку росіяни обстріляли Курахове і завдали авіаракетних ударів по Ласточкиному та Красногорівці Очеретинської громади, обійшлося без жертв. Зранку окупанти тричі обстріляли Авдіївку з артилерії, у тому числі касетними боєприпасами, а також завдали авіаракетного удару по території коксохімічного заводу.

На Горлівському напрямку четверо людей поранено в Бахмуті. Там ворог пошкодив три багатоповерхівки та адмінбудівлю. В Костянтинівці поранено одну людину, пошкоджено 12 приватних та чотири багатоповерхові будинки. Зранку війська РФ обстріляли Никифорівку Соледарської громади, гучно було також на околицях Часовоярської та Торецької громад.

На Лисичанському напрямку загарбники зруйнували будинок у Зарічному Лиманської громади та пошкодили будинки в Сіверську та населених пунктах громади.