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Окупанти за добу вбили двох людей на Харківщині, ще вісьмох поранили
Унаслідок російської агресії протягом минулої доби, 16 вересня, на Харківщині загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, близько 11:10 росіяни вдарили по Харкову пʼятьма крилатими ракетами комплексу "Іскандер К". Ворог пошкодив будівлі цивільних підприємств і приватні житлові будинки, сталися пожежі. Шестеро цивільних чоловіків поранені, їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Також війська РФ обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.
Близько 11:30 між селами Глибоке та Стрілеча Харківського району російські окупанти завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю. Чоловік та жінка, які перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік віком 72 років, який також був в авто, отримав поранення, його госпіталізували у важкому стані.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Унаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп'янського району зазнав поранення цивільний чоловік віком 23 років.
У ніч на 17 вересня, близько 00:30, окупанти завдали нового ракетного удару по Харкову. Зафіксовано влучання чотирьох керованих ракет С-300 по будівлі цивільного підприємства, там сталася пожежа.