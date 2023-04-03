Окупанти за добу вбили шістьох жителів Донеччини та поранили ще 15

Російські окупанти протягом 2 квітня обстріляли низку населених пунктів Донеччини, внаслідок чого шестеро жителів регіону загинули, а ще 15 отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, шістьох загиблих і девʼятьох поранених зафіксовано внаслідок обстрілу Костянтинівки. Там ворог пошкодив 17 багатоповерхівок, 18 приватних будинків, дитсадок, лікарню та адмінбудівлю.

На Волноваському напрямку окупанти атакували Пречистівку системами "Град". Обійшлося без жертв.

На Донецькому напрямку росіяни девʼять разів обстріляли з артилерії Курахівську громаду: загарбники пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури й девʼять будинків у Кураховому, а також 20 будинків у Гірнику.

У Мар'їнській громаді ворог вів вогонь по Мар'їнці, Красногорівці та Георгіївці. Крім того, трьох ракетних ударів було завдано по Авдіївці — ракети поцілили у житловий сектор та на територію коксохімічного заводу. А в Очеретиному окупанти пошкодили адмінбудівлю.

На Горлівському напрямку відомо про двох поранених та пошкоджену багатоповерхівку в Бахмуті. У Торецькій громаді пошкоджено 17 будинків, у Соледарській – чотири.

На Лисичанському напрямку війська РФ обстріляли Зарічне Лиманської громади та Сіверськ.

Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти обстріляли Костянтинівку ракетами С-300 та реактивними системами залпового вогню "Ураган". У Донецькій обласній прокуратурі повідомляли, що загинули троє жінок та троє чоловіків віком від 47 до 65 років.