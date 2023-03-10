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Окупанти за добу випустили по Херсонщині 407 снарядів
Протягом минулої доби, 9 березня, російські окупаційні війська 79 разів обстріляли населені пункти Херсонської області. Били загарбники і по обласному центру.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив – 79 обстрілів, випустивши 407 снарядів з важкої артилерії та "Градів".
Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
47 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та зупинку громадського транспорту.
На жаль, є жертви серед цивільного населення - 4 людини загинули, 3 (з них 1 дитина) - дістали поранення.
Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.
Так, зранку 9 березня збройні сили РФ, вчергове нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл житлових масивів Херсона та населених пунктів Бериславського района.