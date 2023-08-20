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Події
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Окупанти за добу випустили понад 400 снарядів по Херсонщині: одна людина загинула

Херсонська область, стела
Херсонська область. Фото: Wikimapia

Російські війська протягом доби 19 серпня здійснили 77 обстрілів Херсонщини. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог випустив 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та безпілотників. По Херсону загарбники випустили 14 снарядів.

Окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також в об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу в Херсоні.

Через російську агресію одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Як повідомляли в Херсонській обласній прокуратурі, 19 серпня близько 08:30 військові РФ обстріляли село у Дар'ївській громаді Херсонської області. Внаслідок атаки загинула місцева жителька.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, добою раніше росіяни здійснили 63 обстріли Херсонської області. Тоді одна людина в регіоні загинула, а ще десятеро, включно з однією дитиною, отримали поранення.

Автор:
Артем Ющенко