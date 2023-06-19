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Окупанти за добу здійснили 35 обстрілів Херсонщини: поцілили в житлові квартали

Херсонська область, знак
Херсонська область. Фото: Wikimapia

Російські окупанти протягом доби здійснили 35 обстрілів Херсонщини. Про це вранці 19 червня повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог випустив 261 снаряд із мінометів, артилерії та "Градів".

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію одна людина отримала поранення.

Оновлено. Як повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України, вночі окупанти обстрілювали Херсон. Внаслідок цього виникли одразу кілька пожеж: загорання газового резервуару на одній з заправок міста та на території одного з підприємств. Горіли складські приміщення, виставкові зали та господарчі споруди.

Фото 2 — Окупанти за добу здійснили 35 обстрілів Херсонщини: поцілили в житлові квартали
Наслідки російського обстрілу Херсона в ніч на 19 червня 2023. Фото: МВС України / Telegram
Фото 3 — Окупанти за добу здійснили 35 обстрілів Херсонщини: поцілили в житлові квартали
Наслідки російського обстрілу Херсона в ніч на 19 червня 2023. Фото: МВС України / Telegram
Фото 4 — Окупанти за добу здійснили 35 обстрілів Херсонщини: поцілили в житлові квартали
Наслідки російського обстрілу Херсона в ніч на 19 червня 2023. Фото: МВС України / Telegram
Фото 5 — Окупанти за добу здійснили 35 обстрілів Херсонщини: поцілили в житлові квартали
Наслідки російського обстрілу Херсона в ніч на 19 червня 2023. Фото: МВС України / Telegram

Нагадаємо, добою раніше загарбники 68 разів відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Тоді одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Автор:
Артем Ющенко