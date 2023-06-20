Окупанти за добу здійснили 57 обстрілів Херсонщини, є поранені

Російські окупанти протягом минулої доби здійснили 57 обстрілів Херсонщини, випустивши 275 снарядів. Про це вранці 20 червня повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що ворог застосовував міномети, артилерію, танки, безпілотники та "Гради". По Херсону окупанти випустили 28 снарядів.

Загарбники поцілили в житлові квартали населених пунктів регіону, адміністративні будівлі села Бургунка й Херсона, а також у будівлі АЗС та комунального підприємства в обласному центрі.

Через російську агресію пʼятеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, добою раніше війська РФ здійснили 35 обстрілів Херсонщини. Тоді одна людина отримала поранення.